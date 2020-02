Exclusief voor abonnees Onze opinie Dreigingsniveau 2 26 februari 2020

Natuurlijk loopt elke vergelijking mank. Maar stel dat het tot het takenpakket van het OCAD behoorde om niet alleen de dreiging van een terreuraanslag in te schatten, maar ook de dreiging van een fatale uitbraak van het coronavirus in ons land, welk cijfer zou het OCAD dan kleven op de toestand hier en nu? Dreigingsniveau 2, zou je denken. Risico niet onbestaand, maar weinig waarschijnlijk. Alertheid geboden, maar geen reden tot paniek. Voorzorgen nemen, maar geen draconische maatregelen die het openbare leven ontregelen en zo goed als lam leggen. Hoe komt het dan dat sommige mensen nu al reageren alsof zopas het hoogste dreigingsniveau 4 is afgekondigd? Omdat angst zich niet laat bedwingen door feiten, argumenten en expertise. Nee, het virus is nog niet in het land, maar de schrik zit er wel al in. Die heeft de vlucht vooruit genomen.

