Onze opinie Een liter ongenoegen 27 november 2018

Hoezo, de volkswoede slaat over naar Vlaanderen? Een dertigtal gele hesjes kwam gisteren de straat op in Genk. Dertig is weinig. Zoveel zie je er ook na een kettingbotsing met stoffelijke schade. Onder die hesjes bevonden zich ook enkele zeventigers die zelf weliswaar een halve winter doorkomen met een volle tank, maar mee opstapten uit solidariteit met wie niet genoeg onder de dieselprijs lijdt om daarvoor op straat te komen. Zou het kunnen dat het met dat lijden nogal meevalt? En mag je dat vandaag nog zeggen zonder van groene, rode of bruine politici te horen te krijgen dat je geen voeling hebt met mensen die met 1.400 euro netto moeten rondkomen? Politici, nota bene, die zelf vier keer meer verdienen dan dat en al lang niet meer dieselen, maar gesubsidieerd elektrisch rijden?

