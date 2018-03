Onze opinie Minister van Onvermogen 29 maart 2018

Vier extra plaatsen. Vier. In een aftandse gevangenis die al lang gesloten had moeten zijn. Meer en beter wist Jo Vandeurzen (CD&V) gisteren niet te verzinnen als antwoord op het zoveelste opvangtekort voor jonge criminelen. Dan heet je minister van Welzijn, maar ben je in de feiten minister van Onvermogen. Een overheid die met lede ogen blijft toezien hoe minderjarige overvallers, dealers en verkrachters vrijuit gaan, niet bij hoge uitzondering maar met de regelmaat van een klok, reikt zichzelf een brevet van onbekwaamheid uit.

