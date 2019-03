Onze opinie Niet met boete zwaaien 07 maart 2019

00u00 0

Betalen we een kappersbeurt binnenkort met onze Payconiq-Bancontact-app? En halen we onze betaalkaart boven om een krant te kopen in de winkel? Het kan. Als het van CD&V afhangt, moet elke zelfstandige binnenkort minstens één elektronisch betaalmiddel aanbieden. Naast cash, dat volgens de wet sowieso aanvaard moet worden. Het plan van CD&V-Kamerlid Leen Dierick verdient op zijn minst een beleefd applausje. Want België loopt op het vlak van een cashloze maatschappij nog mijlenver achter op sommige buurlanden. Om u een idee te geven: ruim 63% van de betalingen in winkels in België gebeurt nog altijd in cash, zo leren cijfers van de distributiefederatie Comeos. In Nederland is dat slechts 45%. Aan de consument zal het niet liggen, want onderzoek van de Europese Centrale Bank heeft aangetoond dat 66% van de Belgen liefst met een kaart zou betalen in plaats van met cash. Waarom doen we dat dan niet vaker? Omdat er bij vele handelaars en zelfstandigen geen elektronisch betaalmiddel voorhanden is. Zo simpel is het. Dus ja, er is op dat vlak nog veel werk voor de boeg, en Leen Dierick heeft zeker een punt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN