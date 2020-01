Exclusief voor abonnees Onze opinie Politiek luistert mee 22 januari 2020

00u00 0

Lang geleden dat een assisenproces nog zo'n grote maatschappelijke impact had als de zaak-Tine Nys, ongeacht de afloop. Het verhaal achter haar dood, helaas doorspekt met te veel pijnlijke details, beroert een breed publiek. Bovendien wordt het proces met argusogen gevolgd door de medische wereld. Een veroordeling zou vele toegewijde artsen in dit land doen verstijven. De angst om nog euthanasie uit te voeren zou toenemen als blijkt dat ze jaren na datum gestraft dreigen te worden omdat ze de stervenswens van hun patiënt niet volgens de regels van de kunst en van de wet zouden hebben ingewilligd. Dat ontradend effect kan je nadien alleen weer ongedaan maken als je in die wet meer garanties inbouwt voor de behandelende artsen. Laten we niet op de zaken vooruitlopen, maar de gedachte dat zij het etiket van daders krijgen opgekleefd, is onwezenlijk.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis