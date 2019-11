Exclusief voor abonnees Onze opinie Ostalgie 09 november 2019

Dag op dag dertig jaar geleden - Conner Rousseau was niet eens geboren - klommen in Berlijn mensen op en over een muur, hun vrijheid tegemoet. De val van die muur symboliseerde het einde van het communisme, het einde van de geschiedenis zelfs volgens de Amerikaanse denker Francis Fukuyama. De strijd was beslecht, poneerde hij. Voortaan zouden het kapitalisme en de liberale democratie de wereld regeren. Dertig jaar later blijkt dat maar half te kloppen. Het kapitalisme laat de aarde draaien, doller dan ooit, maar steeds minder vaak gaat dat hand in hand met de rechtsstaat. Niet in de meeste landen die achter het IJzeren Gordijn zaten opgesloten: Hongarije, Polen, Bulgarije, Roemenië. Zelfs niet in de voormalige DDR. Daar hangt vandaag een parfum van nostalgie op Oost-Duitse wijze, de euforie ver voorbij: Ostalgie.

