Exclusief voor abonnees Onze opinie Struisvogelpolitiek 20 juni 2019

00u00 0

Doet ze het of doet ze het niet? Legt Zakia Khattabi, covoorzitter van Ecolo, vanmiddag de eed af als Kamerlid of weigert ze dat uit protest tegen Dries Van Langenhove als assistent van de Kamervoorzitter? Die rol komt de eindbaas van Schild & Vrienden reglementair toe, maar Khattabi kan zijn aanblik niet verdragen. Van Langenhove is deze week in verdenking gesteld voor inbreuken op onder meer de racismewet, maar al voor die inverdenkingstelling had mevrouw Khattabi gezegd dat ze de eed niet zou afleggen oog in oog met een jongeman die ze niet de minste morele autoriteit toedicht, zoals ze het zelf verwoordde. En dus legt ze de eed bij voorkeur volgende week af, zonder Van Langenhove in de buurt. Liever steekt ze haar kop in het zand dan hem te moeten aanschouwen. In de toppolitiek heeft Zakia Khattabi nog alles te bewijzen, maar inzake struisvogelpolitiek heeft ze van niemand nog lessen te leren.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis