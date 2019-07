Exclusief voor abonnees Onze opinie Nultolerantie 10 juli 2019

Bizar is het hoe naar aanleiding van de dronkemansrit van Kris Van Dijck het debat over nultolerantie voor alcohol achter het stuur wordt heropend. Het ene heeft niets met het andere te maken. Nultolerantie veronderstelt dat België van de toegelaten 0,5 promille naar 0,0 zou gaan. Zou dat verschil de interimvoorzitter van het Vlaams Parlement annex burgemeester van Dessel hebben tegengehouden om vorige week in café Plexat na zijn zevende glas geen achtste meer te drinken? Boven de limiet zat hij hoe dan ook, zelfs na drie glazen. Het verschil is: met drie glazen op zou hij wellicht niet die aanhangwagen hebben geramd. Met acht of tien of twaalf glazen dus wel. Het verschil tussen 0,0 promille en 0,5 promille is in termen van verkeersveiligheid oneindig veel kleiner dan tussen 0,5 promille en de 1,4 promille die Van Dijck blies. Nultolerantie, zoals ze nu opnieuw bepleit wordt door sp.a, voegt niets toe. En vooral: doet niets af aan het aantal verkeersdoden door alcohol.

