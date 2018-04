Onze opinie Niet wijs, Kris Peeters 18 april 2018

Nee, een jood is in dit land geen moslim. Had Aron Berger niet Aron geheten maar Mohammed en niet Berger maar Tahiri, dan zouden we hem niet ultraorthodox noemen maar gewoon een fundamentalist. Vredelievend weliswaar, maar toch: een religieuze extremist. En dan zou CD&V er nooit aan gedacht hebben om zo'n man op zijn Antwerpse lijst te zetten. Kris Peeters deed het toch, verblind door scoringsdrang en gedreven door opportunisme platter dan de platste oester. Dat is, om het met de favoriete stoplap van Peeters te zeggen, niet wijs. Maar het is meer dan alleen dat. Het is, gemeten naar de normen van de intelligente mens Kris Peeters, ronduit dom. De Antwerpse lijsttrekker ontmaskert zijn partij als een ideologisch vacuüm onder het mom van een brede volkspartij met voor elk wat wils. Zelf bevestigt Peeters met deze onhandige move en zijn reprimande door de partijtop wat insiders al langer aanvoelen. Dat hij niet langer de nummer 1 is van CD&V, maar van het podium dreigt te donderen. In de hiërarchie komt hij vandaag na Hilde Crevits en Wouter Beke. In die volgorde.

