Exclusief voor abonnees Onze opinie De smeekbede van De Wever 18 februari 2020

00u00 0

Als Bart De Wever na maanden stilte als een duiveltje uit een doosje komt, dan is het meestal prijs. Neen, hij wilde geen woord kwijt over de nota van Koen Geens (CD&V). Maar vervolgens klapte hij wel uit de biecht. Selectieve discretie, noemen we dat. Wat hem het beste uitkomt, natuurlijk. Volgens De Wever zagen, naast zijn eigen N-VA, ook CD&V én PS het licht: zo kan het land niet verder eroderen, een hervorming is nodig. 'Terzake'-anker Kathleen Cools geloofde haar oren niet. Paul Magnette die op dezelfde lijn zat? Zeer zeker, klonk het, maar hij pleegde een laffe vaandelvlucht uit schrik voor de achterban.

