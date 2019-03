Onze opinie 'Get a room', Theo en Maggie 14 maart 2019

Theo Francken (N-VA) gaat nog gelijk krijgen. Al die ontradingsretoriek van hem is zó effectief gebleken dat zelfs Syriërs die via zijn vriend Melikan Kucam een visum voor België geritseld kregen, niet eens naar hier zijn gekomen of het alweer afgetrapt zijn. Tenminste, dat moeten we afleiden uit het speurwerk van 'special agent' Maggie De Block (Open Vld), die behalve een eerbiedwaardig lid van de regering ook strijdende partij is in een homerisch perceptiegevecht met de man die vóór haar Asiel en Migratie runde, tot hij dat zelf besloot uit handen te geven. 121 van de meer dan 1.000 christenen die via Franckens luchtbrug gered werden, hebben nooit asiel aangevraagd. 107 daarvan kwamen uit de achterzak van het N-VA-gemeenteraadslid uit Mechelen. Wat moeten we daaruit afleiden? Tja, tot een rechter zich heeft uitgesproken, niet zo veel. Maar het begint er toch op te lijken dat Francken zijn partijgenoot de ruimte heeft gegeven om hem te bedotten. Voor de goede zaak? Laten we het hopen, maar ook dat lijkt geen zekerheid meer na de onthullingen van 'Sherlock De Block'. Voor de man die eerder nog beweerde dat al die kwetsbare mensen intussen erkend zijn als vluchteling, is dat een blamage.

