Onze opinie Bloedheet, bloedrood 04 augustus 2018

Voor de kust van Terschelling is een gevlekte haai gespot. In de Zwitserse Alpen vliegen helikopters uit om de koeien van water te voorzien. Weken vroeger dan normaal beginnen Duitse wijnboeren aan de druivenoogst. In Lissabon loopt de temperatuur vandaag op tot 42 graden. In Sevilla zelfs tot 44 graden a las cinco de la tarde, zoals Federico García Lorca dichtte. Bloedheet wordt het. Tot overmaat van ramp in een bloedrood weekend, op één van de zwaarste filedagen van de zomer. Alles samen duizend kilometer stilstand tussen thuis en het Zuiden.

