Onze opinie VUILE HANDEN 07 februari 2018

Terwijl de hele Wetstraat in spanning uitkijkt naar het rapport over de vermeende foltering van uitgewezen Soedanezen, komt een andere Afrikaanse crisis steeds nadrukkelijker op het bord van onze regering. Nadat eerder al het kantoor van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en het door Belgen gerunde Schengenhuis in Kinshasa de deuren moesten sluiten onder druk van het plaatselijke regime, gebeurde gisteren hetzelfde met het Belgische consulaat in Lubumbashi en het Congolese consulaat in Antwerpen, en kreeg Brussels Airlines te horen dat het niet meer elke dag mag landen op Congolese bodem. Met de dag probeert Joseph Kabila ons land wat meer te isoleren in het conflict over zijn weigering om af te treden.

HLN