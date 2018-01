Onze opinie Show us the money 23 januari 2018

Zou het kunnen dat er verkiezingen op komst zijn? Sp.a-voorzitter John Crombez verwende in zijn nieuwjaarsspeech zijn moegetergde achterban met de belofte dat de socialisten iedereen een pensioen van minstens 1.500 euro netto garanderen. Hoera! Want ruim de helft van alle Belgen zit vandaag onder dat bedrag. Eerder al beloofde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten dat niemand over tien jaar nog meer dan 30% van zijn loon zal moeten afstaan aan de belastingen. Hoera! Want elke Belg die zijn eigen kost verdient, staat vandaag meer af dan dat. En Groen-voorzitster Meyrem Almaci beloofde een welvaartsgarantie aan iedereen, ook aan wie geen zin heeft om te werken. Hoera! Want willen we niet allemaal leven in een land waar het geld aan de bomen groeit? Een nobel streven, maar voeg er dan ook in één adem aan toe waar je ze straks gaat halen, al die miljarden die zo'n vlaktaks, zo'n minimumpensioen en zo'n welvaartsgarantie elk jaar kosten, en hoe je daar je coalitiepartners van zult overtuigen. Helaas, daarvoor schiet hun visadempje tekort.

