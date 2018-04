Onze opinie Moreel ongeschikt 17 april 2018

00u00 0

Een maffiabaas, moreel ongeschikt voor het presidentschap. Voeg aan dat portret je oordeel toe over de lengte van Trumps das, besprenkel het met wat plasseks door Russische hoeren en ja hoor, nog voor de inkt droog is, staat je boek op één bij de bestsellers. Er was vanwege James Comey een stevige portie rancune en een uit de kluiten gewassen ego nodig om met 'A Higher Loyalty' nog meer deining te verwekken dan Michael Wolff met 'Fire And Fury', maar daar is Comey met brio in geslaagd, met dank aan zijn spraakmakende interview op ABC News. In zijn boek rekent de ontslagen FBI-baas keihard af met Trump. Maar de smoking gun - een beeld dat de president nochtans kan smaken - ontbreekt. Dit is dan ook het soort boek dat de herverkiezing van Trump wellicht dichterbij brengt dan zijn voortijdig aftreden. Voor zijn volgende tweet zou de Amerikaanse president een citaat van Mark Twain kunnen lenen. 'De berichten over mijn dood zijn schromelijk overdreven.'

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN