Exclusief voor abonnees Onze opinie Moord en brand 12 november 2019

Waag het om als Vlaamse regering drie eurocent te besparen op Cultuur en de sector schreeuwt moord en brand. Jan Jambon, liefhebber van opera en ballekes in tomatensaus, gaat met de schaaf over de werkingsmiddelen en zet het mes in de projectsubsidies. Amper was de inkt van zijn beleidsnota droog of de sector omschreef de besparingen als dramatisch. Als pestgedrag. De doodsteek voor ontluikend talent. Het wachten was gisteren op de eerste die het woord 'kaalslag' in de mond zou nemen. Het lexicon van de verongelijktheid is in de culturele sector even breed als voorspelbaar.

