Onze opinie Omdat hij van hem houdt 08 augustus 2018

Zinloos geweld, zo werd het enkele jaren geleden genoemd. Geweld op willekeurige slachtoffers, toevallige voorbijgangers. Wie mensen zomaar in elkaar slaat, moet zwaar worden gestraft. Daar waren we het toen over eens, toch? Kunnen we het er dan nu ook over eens zijn dat wie mensen niet zomaar in elkaar slaat, maar louter omwille van hun geaardheid, dat die dan nog strenger moet worden gestraft? In Gent zijn twee mannen in elkaar geslagen omdat ze houden van elkaar en niet van een vrouw. Ze zijn niet de eersten en ze zullen helaas niet de laatsten zijn. De bloedsporen op hun gelaat en op hun lichaam zullen over enkele weken zijn verdwenen, maar hopelijk hebben ze op al wie iets aan homohaat verhelpen kan een onuitwisbare indruk gemaakt.

