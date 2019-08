Exclusief voor abonnees Onze opinie Show me the money 31 augustus 2019

00u00 0

Elf miljard euro. Kan u zich er iets bij voorstellen? Het is een bedrag waar je pas aan komt wanneer je van elke werkende Belg -zo'n 5 miljoen - de portefeuille opent en er 2.000 euro uithaalt. Niet schrikken: het is die elf miljard waar de volgende regering tijdens de legislatuur naar op zoek moet om zijn begroting in evenwicht te brengen. Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte waarschuwden de onderhandelaars deze week dat de situatie zo alarmerend is dat het onmogelijk wordt om dat zonder belastingverhogingen en besparingen in de sociale zekerheid te doen. Om het in de woorden van Homer Simpson te zeggen: "Doh!" Uiteraard weten alle partijen al veel langer hoe precair de budgettaire situatie van België is. Alleen: tijdens de verkiezingen besluiten we met zijn allen om dat 'even' te vergeten.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis