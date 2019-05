Exclusief voor abonnees Onze opinie Vele Vlaanderens 22 mei 2019

00u00 0

Zondag stemmen we drie keer. Voor Europa, voor België en voor Vlaanderen. Maar dat doen we wel vanuit het DNA van onze eigen provincie, onze eigen stad, ons eigen platteland. Niet de inzet is dan lokaal, wel de mentaliteit waarmee we het gordijntje van het stemlokaal achter ons dichttrekken. Laat op de avond van 26 mei zullen politicologen een homogeen totaalbeeld proberen te schetsen van hoe dit land gestemd heeft, zetelverdeling in de federale Kamer incluis, maar dat ene beeld zal de steeds grotere diversiteit verbergen waarmee het land zijn politieke voorkeur heeft uitgedrukt. Op verkiezingsdag is België vele landen.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis