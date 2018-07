Onze opinie De drukste dag 31 juli 2018

De warmste dag hebben we hopelijk achter de rug. De drukste nu ook. Nooit telde Brussels Airport meer reizigers dan gisteren. 96.000 mensen. Dagrecord. Die 100.000 zijn een kwestie van tijd. Van weinig tijd. Overal in Europa boomt het vliegverkeer. Van Schiphol - gisteren 233.000 passagiers - over Londen Heathrow tot Keflavik in IJsland. We vliegen met zijn allen de wereld rond voor een prijsje. Niet allemaal aan boord van een lagekostenmaatschappij, maar wel allemaal dánkzij zo'n lagekostenmaatschappij.

