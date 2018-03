Onze opinie De hoofddoek, andermaal 02 maart 2018

Hoe lang sleept dit debat nu al aan? Tien? Twintig? Dertig jaar? En nog is Vlaanderen er niet uit. De hoofddoek blijft onze politieke partijen verdelen, ook intern. Mag hij gedragen worden op school? Ongewone discussie was het in 'Terzake' tussen Darya Safai (N-VA) en Mieke Van Hecke (CD&V). Schijnbaar de wereld op zijn kop: een moslima, gevlucht uit het tirannieke Iran, die voor een hoofddoekenverbod op school is versus een Vlaamse politica, oud-topvrouw van het katholiek onderwijs, die tegen dat verbod is. Twee vrouwen uit één stuk, die allebei de kracht van hun overtuiging hebben en het voordeel van de duidelijkheid. Helaas geldt dat niet voor hun partijen. CD&V is schaamteloos pro en contra tegelijk - trotse tsjeven die ze zijn. N-VA is in debatten over de islam stuitend selectief, op het hypocriete af. Geloofwaardigheid? Zoek.

