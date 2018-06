Onze opinie Basta così 06 juni 2018

Soms - vaker wel dan niet - heeft Theo Francken gewoon gelijk. Ook al zit hij dan op één lijn met zijn radicaal-rechtse ambtsgenoot Matteo Salvini, de sterke man van de nieuwe Italiaanse regering. Francken pleitte gisteren op de Europese top over het vluchtelingenbeleid voor een stevig slot op alle poorten van Europa, voor en achter - no pasarán. Hij trad er Salvini bij met zijn pleidooi voor pushbacks naar Australisch model. Vluchtelingen die in ruil voor een bom geld hun leven en dat van hun kinderen wagen bij de riskante oversteek van de Middellandse Zee moeten worden onderschept en teruggestuurd naar de oever van vertrek. Jazeker, het is de plicht van Europa om mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging op te vangen, maar niet illegaal en nee, ook niet onbeperkt. Dat standpunt is niet exclusief rechts. Ook in Vlaanderen wordt het gedeeld door politici en ideologen op links. Francken verwoordde het gisteren gebald, in de taal van Salvini. 'Basta così.'

