Onze opinie Generaal Vandeput 13 april 2018

Hopelijk moet u op 30 april niet bij een federale overheidsdienst zijn. E-mails en telefoontjes zullen die (brug)dag onbeantwoord blijven, omdat de ambtenaren staken. En het zal niet de laatste staking zijn, klinkt het dreigend. Want minister Steven Vandeput voert aanval na aanval op hen uit, klagen de vakbonden. Om het ACV te citeren: "De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling." Als werknemer in een privébedrijf val je van je stoel bij het lezen van die verontwaardiging. Om één voorbeeld te geven: een voltijdse federale ambtenaar met enkele jaren anciënniteit kan moeiteloos aan meer dan vijftig vakantiedagen in één jaar geraken. Vijftig, u leest het goed. Aan die royale vakantieregeling raken, kan je bezwaarlijk als schandalig bestempelen. Of moet een ambtenaar zoveel harder werken dan in de privé, waardoor hij meer recht heeft op vakantie? De federale ambtenaren zijn bovendien vastbenoemd en kunnen dus zo goed als niet ontslagen worden. Dat is een verworven luxerecht waarvan de houdbaarheidsdatum al lang overschreden is.

HLN