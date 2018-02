Onze opinie Merkel IV, dan toch 08 februari 2018

00u00 0

Sie hat es wieder geschafft, die Bundeskanzlerin. Trotzdem. Dan toch. Angela Merkel is de jongste jaren meermaals politiek dood verklaard, en niet alleen door Bart De Wever. Na haar nederlaag in september en de mislukte formatie van haar CDU met liberalen en groenen had iedereen haar al begraven. Maar zie, Angela leeft. Zodra haar regering de zegen heeft gekregen van de SPD-leden, gaat Merkel IV van start. Aan het eind van die termijn zal ze zestien jaar aan de macht zijn geweest, een naoorlogs Duits record dat ze zal delen met de grote Helmut Kohl. Wereldwijd is Angela Merkel de machtigste vrouw van de nog prille 21ste eeuw.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN