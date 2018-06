Onze opinie Radicaal 15 juni 2018

00u00 0

De dertig voorbij is hij, Abdelouafi T. Wapengevaarlijk. Bewezen gewelddadig. Geradicaliseerd. Vorig jaar nog bedreigde hij agenten met de dood toen hij werd opgepakt nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt en vier dagen op de vlucht was. En toch moest de politie hem dinsdagavond alwéér in de kraag vatten omdat hij het vertikte terug te keren. Abdelouafi T. zit in theorie nog vast tot de herfst van 2024. Het is verbijsterend - crimineel, zeiden we haast - dat iemand met zo'n palmares nog altijd in aanmerking komt voor een uitstapje in de wereld waarin u en ik hem zomaar tegen het lijf kunnen lopen. Alleen een strafuitvoering die stekeblind is, bevroren in bureaucratie, rampzalig georganiseerd, compleet cynisch of simpelweg wanhopig omdat onze gevangenissen chronisch overbevolkt blijven, kan een verlofpasje voor Abdelouafi T. verdedigen.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN