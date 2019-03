Onze opinie Vliegschaamte 02 maart 2019

Flygskam. Dat is wat je als schuldbewuste Zweed hoort te voelen als je nog het vliegtuig neemt. Vliegschaamte. Als je vanuit Stockholm naar Brussel vliegt in twee uur tijd, en niet, zoals Greta Thunberg, de trein neemt die daar tweeëntwintig uur over doet. Vervlogen is de tijd dat je als Zweedse zakenvrouw nog uitpakte met je Gold Card als frequent flyer. Treintrots is wat je tegenwoordig hoort te tonen. De sociale druk op wie er nog het milieu belast met zijn eigen drang naar winst of genot, heeft er iets beklemmends. Gij zult niet vliegen. Wie het toch doet, zal boeten. Niet financieel, maar aan de schandpaal. Zo ver is Zweden heen. Zo ver hebben de wraakengelen van het klimaat het geschopt. Ze leggen vlechtjes in hun haar en een strop om uw geweten.

