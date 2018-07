Onze opinie Een bende vuilaards 18 juli 2018

Een bende vuilaards. Zo omschreef Carl Decaluwé de zonnekloppers die elke dag een paar tienduizenden kilo's afval achterlaten op zijn stranden. De West-Vlaamse provinciegouverneur doet in zijn taalgebruik soms trumpiaans aan, maar geef hem hier eens ongelijk. Die vuilaards, dat zijn niet de anderen. Dat zijn wij, u en ik. Dat ben ik als ik te lui ben om achter een leeg zakje chips aan te gaan dat door de zeebries wordt meegenomen. Dat bent u als u die ingezakte strandstoel achterlaat, liever dan hem in uw koffer te steken. Allemaal denken we dat die ene stoel, dat ene zakje, die ene folie, dat ene blikje cola, dat ene flesje water, die ene peuk niet het verschil maakt. En zijn we verdorie niet met vakantie, die ene veertiendaagse dat we naast onze hakken, ons hemd en onze werkstress ook onze principes even overboord gooien? Tel al die nonchalance samen en je krijgt een afvalberg op strand en een plastic soep op zee. En een West-Vlaamse provinciegouverneur die net niet door het lint gaat als hem wordt gevraagd wat toeristen met hun vuilnis moeten doen als de vuilnisbakken op en naast het strand overvol zitten. "Meenemen naar huis", zei Decaluwé. Groot gelijk, gouverneur.

