Exclusief voor abonnees Onze opinie Troost in barre tijden 11 juni 2019

00u00 0

N-VA en PS samenbrengen, eerst rond de onderhandelingstafel en nadien in de regering. Paars-geel, dat is het enige doel van het duo Vande Lanotte-Reynders. Geen enkel ander scenario ligt vandaag op de tafel van de informateurs. Ook niet paars-groen. Elke nieuwe regering zal volgens hen zowel de partij van Bart De Wever als die van Elio Di Rupo moeten bevatten, de grootste aan beide zijden van de taalgrens. Mathematisch is dat de logica zelf en bijna een noodzaak.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis