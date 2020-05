Exclusief voor abonnees Onze opinie Blijven asemen 08 mei 2020

87 jaar zijn ze gemiddeld, de zowat 80.000 mensen die verblijven in onze woonzorgcentra. Sommigen zijn nog redelijk te been en goed bij hun verstand, zoals ze dat zelf zeggen, maar de meesten zijn zwaar hulpbehoevend en in hun hoofd doemt de mist op. De dag dat ze daar hun intrek nemen, hebben ze gemiddeld nog anderhalf tot twee jaar te leven. Het is hun laatste rechte lijn, waarin het gemis groter is dan het genot. Wat hen in leven houdt, is de nabijheid van hun kinderen en kleinkinderen, de nakende geboorte van dat eerste achterkleinkind. Ontzeg hen dat contact en je koppelt hen af van hun zuurstofmasker. Sinds het begin van corona, nu bijna twee maanden geleden, leven ze in ademnood - zij die het vandaag nog kunnen navertellen.

