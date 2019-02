Onze opinie 18,8° en 50,1% 26 februari 2019

18,8 graden. Warmer is het in februari nog nooit geweest. "Zit u graag buiten, op het terras?" Die vraag kreeg ik gisteren toen ik een tafeltje reserveerde in een bistro. Het is alsof je in juli bij je reservatie de vraag zou krijgen of meneer graag een tafel wilt aan de open haard. Normaal is dat niet, zo'n lentedag in putje winter, maar om nu voortaan elke opstoot in het kwik te kaderen binnen de opwarming van de aarde? Nee, bedankt. Zo ver is het klimaatbewustzijn doorgeslagen dat mijn tafelpartner zich gisteren half ernstig de vraag stelde of het wel kon dat we op 25 februari zomaar van de zon zaten te genieten op een terras, zonder enig schuldgevoel. Mag dat wel van Greta Thunberg? En zijn deze 18,8 graden niet het ultieme bewijs dat de planeet regelrecht naar de verdoemenis gaat als we niet hier en nu het goede voorbeeld geven? Dat alles bedachten wij bij een glas sauvignon blanc. Biologisch geteeld. Overgevlogen uit Nieuw-Zeeland.

