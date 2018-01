Onze opinie Trump, vader en dochter 00u00 0

Tranen met tuiten zou Melania hebben geweend in de nacht waarin haar man werd verkozen tot president van de Verenigde Staten. Niet van ontroering, maar van ontreddering. Want dat The Donald echt zou winnen, dat was nu ook weer niet de bedoeling. Niet de hare en ook niet de zijne, vernemen we uit het boek van Michael Wolff. Donald Trump wou helemaal niet naar het Witte Huis. Ook niet voor vier jaar. Toch bestaat de kans dat hij er acht jaar zal verblijven. En als hij het niet is, dan wel zijn dochter. Ivanka Trump kon in 2020 wel eens de eerste vrouwelijke president van de VS worden, gesteund door de krachtigste vicepresident ooit: Dow Jones.

