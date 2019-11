Exclusief voor abonnees Onze opinie Lao Tse 08 november 2019

Wat zegt het over de levensvatbaarheid van een land als een half jaar na de verkiezingen de nieuwe informateur zijn slaagkansen inschat als 2 op 10 en zichzelf toch een optimist noemt, zonder een spoor van ironie? Noem het voluntarisme op zijn Belgisch. Maar onderschat vooral Paul Magnette niet. Met een présence en een aisance waarop elke andere Belgische politicus stiekem stikjaloers is, heeft hij zichzelf gisteren gelanceerd als informateur. Hij deed dat in voortreffelijk Nederlands, niet alleen vlotter en correcter dan het Frans van nagenoeg alle Vlaamse politici, maar ook accentlozer dan het West-Vlaams, het Antwerps of het Limburgs van de meesten. Een pessimist zou Magnette verdenken van de moed der wanhoop. Maar de optimist in hem counterde dat vermoeden gisteren met een citaat van de Chinese wijsgeer Lao Tse: 'Wie niet probeert, vergist zich maar één keer.'

