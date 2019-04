Exclusief voor abonnees Onze opinie Hardwerkende Vlaming 20 april 2019

00u00 0

'Al wie poten en oren heeft, moet aan de slag'. Niemand heeft de belangrijkste uitdaging voor onze vergrijzende welvaartstaat ooit treffender samengevat dan gewezen minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). Zes jaar nadat ze haar West-Vlaams boerenverstand liet spreken, is die welvaartstaat er beter aan toe dan toen, maar het loopt nog altijd niet over. De pijnpunten zijn bekend: te veel Vlamingen zwaaien te jong af of hangen met hun poten en oren in de lappenmand. En te weinig Walen, Brusselaars en allochtonen hebben een job. '57 procent van de vrouwen met een migratieachtergrond is zelfs niet eens ingeschreven bij de VDAB', leerden we donderdag van would-be minister van Werk Zuhal Demir (N-VA), een Limburgse die ook zelden rond de pot draait. Iedereen deelt zijn gezinsleven uiteraard in zoals hij of zij dat wil, maar optimaal is dat niet. Poten en oren zullen van pas komen om ook het gros van deze vrouwen te helpen emanciperen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen