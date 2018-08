Onze opinie In naam van de liefde 14 augustus 2018

Het is groot nieuws in Noorwegen, maar het kon net zo goed elders zijn gebeurd, ook bij ons. Per Sandberg (58) is sinds gisteren niet langer de Noorse minister van Visserij. Sandberg zag zich tot ontslag gedwongen nadat hij met zijn Iraanse vriendin Bahareh Letnes (28) stiekem op vakantie was geweest naar Iran. Als Theo Francken morgen als toerist naar Teheran reist zonder daarover de premier in te lichten, dan passeert dat hier. Ook als hij daar zijn eigen smartphone gebruikt en ermee op Twitter gaat, gesteld dat zoiets lukt zonder inmenging van Big Brother. In Noorwegen zijn ze daar streng op. Sandberg, lid van de conservatieve regering-Solberg, kwam er niet mee weg. Ontslag. Daar valt iets voor te zeggen, maar veel meer nog valt er tegenin te brengen. Omdat principes heilig zijn in de politiek, maar het vlees altijd zwakker zal zijn - gelukkig maar, toch?

