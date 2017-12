Onze opinie Nieuwjaarswensen 2018 00u00 1

Iedereen: alleen maar goeds. Donald Trump: een liefdevolle verpleegster. Mike Pence: het presidentschap. Kim Jong-un: houten speelgoed. Angela Merkel en Peter Sagan: vier op een rij. Oliver Naesen: de Ronde van Vlaanderen. Olivier Deschacht (36) en Louis Tobback (79): nog één gloriejaar voor hun pensioen. Onze militairen: eindelijk van 't straat. Onze terroristen: enkele reis naar hun paradijs. Ben Weyts: zondagsrust. Theo Francken: gemoedsrust. Jeroen Meus: zout op de patatten. Wouter Beke: peper in zijn gat. Arcade Fire: bloedvorm op 19 april in Antwerpen. Joni Mitchell: niet doodgaan, Joni, nog niet. Mijn moeder: weer op de been, ma, al was het maar voor pa. Charles Michel: een regering. Bart De Wever: tegenstanders van formaat. Kris Peeters: een eigen huis in Antwerpen, of op zijn minst een eigen verdiep. Jean-Marie Dedecker: een sjerp. John Crombez: een keerpunt. Stoffel Vandoorne: een auto met een motor. David Goffin: de Australian Open. Sabine Hagedoren: elke dag een hogedrukgebied. Jill Peeters: normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Koen Geens: promotie. Beerschot: promotie. Antwerpen: een stadion, die naam waardig. Brussel: een stadsbestuur, die naam waardig. Prins Harry: geweldige seks. Meghan Markle: een dochter, twee druppels haar moeder. Prins Laurent: berusting. Zijn broer: de slappe lach. Zijn nichtje: een rebelse pubertijd. Zijn pa: dobberen zonder mopperen. Kristof Calvo: een vreugdesalvo. Jef Vermassen: tijd voor klaverjassen. Hans Vanaken: de Gouden Schoen. Kevin De Bruyne: de Gouden Bal. Wim Opbrouck: een Gouden Beer. Stefaan Degand: een Gouden Palm. Hilde Van Mieghem: een glansrol. Bart De Pauw: duidelijkheid, gauw. Dries Mertens: de titel met Napoli. Thomas Meunier: de Champions League met PSG. Marc Coucke: applaus. Sophie Dutordoir: heldenmoed. Mijn vriend Hans: de debuutroman van het jaar. Mijn vrouw: de vrijdag als vrije dag. Mijn oude buurvrouw: a good year for the roses. Mijn oude buurman: schone stillevens. Gerhard Richter: veel bezoekers, nog tot 18 februari in het SMAK in Gent. Alt-right in Amerika: toontje lager. Alt-J op 12 januari in Vorst Nationaal: graadje luider. Romelu Lukaku: schot binnenkant paal op 15 juli, buiten bereik van David de Gea. De Rode Duivels: wereldkampioen!

