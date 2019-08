Exclusief voor abonnees Onze opinie Hittegolven 28 augustus 2019

00u00 0

Gisteren was de warmste 27 augustus ooit. Banaler wordt een vaststelling niet. Betekenisvoller, wordt ons diets gemaakt, is dat we deze zomer nu al drie hittegolven hebben doorstaan. Hoezo, doorstaan? Wat kan een mens zich nog meer wensen? Niet één, niet twee, maar drie lekker warme periodes, en dan nog ideaal gespreid over de laatste weken van juni, juli en augustus. Wie 30 graden geen ongemak vindt en geen bedreiging voor zijn huid maar een fysieke en mentale weldaad, hoeft niet eens meer een vervuilende vlucht naar zuiderse kusten te nemen of in te schepen op een zeilboot naar de zon. Hier is ze gratis, op de bijhorende fles rosé na.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis