Onze opinie Middellandse Zee 06 juli 2019

De Middellandse Zee is waar u op dit moment misschien pootjebaadt. De Middellandse Zee is ook waar Sam van Rooy de kutmarokkaantjes wil dumpen die de pret bederven in openluchtzwembaden. Voor hen valt het te hopen dat ze kunnen zwemmen als Maarten van der Weijden, desnoods tweehonderd kilometer tot de kust van Tanger, Tunis, Tripoli of Algiers. Kortom, tot aan de overkant, waar ze volgens Van Rooy thuishoren. Onderweg verzuipen mag natuurlijk ook. Dat suggereert althans zijn tweet, maar Van Rooy ontkent dat ten stelligste: hij wenst hen een behouden thuiskomst toe in hun vermeende land van oorsprong.

