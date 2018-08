Onze opinie Willy Sommers, 2018 20 augustus 2018

Met tranen in de ogen stond hij te bekomen van wat hem zonet was overkomen, daar op dat podium van Pukkelpop. Een man van 66, muzikaal nooit ernstig genomen door mensen die zichzelf ernstig nemen. Geboren als Willy De Gieter, maar al een halve eeuw bekend als Willy Sommers, zanger van het Vlaamse levenslied. En nu plots dit. Door een tent vol jong geweld aan de borst gedrukt als één van hen, als één van ons. Niet als camp of kitsch en niet met ironie, maar met oprecht enthousiasme en respect. Omringd door Mauro en Daan, iconen van de goede smaak. Dat helpt. Maar toch, hoe verfrissend is dat, een muziekwereld zonder oogkleppen, eindelijk het hokjesdenken voorbij. Die de zon in haar hart toelaat, in al haar eenvoud, in woorden die iedereen meebrult zonder valse gêne.

