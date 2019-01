Onze opinie Over Water 12 januari 2019

Met gepaste trots meldde de douane gisteren dat ze in 2018 alle drugsrecords heeft verpulverd. Ruim 50 ton cocaïne heeft ze in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Straatwaarde, berekend tegen 50 euro per gram: 2,5 miljard euro. Om u een idee te geven: dat is meer dan wat België jaarlijks uitgeeft aan Justitie en evenveel als aan Defensie. Maar helaas komt die vangst onze schatkist niet ten goede. De hele zwik wordt uiteraard zo snel mogelijk vernietigd. Zonde, vinden sommigen. De gezelligheid die gelegenheidsgebruikers met coke associëren staat in schril contrast met de persoonlijke en maatschappelijke ravage die deze drug aanricht, niet alleen in Antwerpen maar ook in kleinere steden en gemeenten. Elk jaar erger.

