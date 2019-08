Exclusief voor abonnees Onze opinie Monster van Loch Ness 22 augustus 2019

Opnieuw naar de stembus, ook al hébben we op 26 mei al een keer gestemd? Het is vooralsnog een hersenschim en dat zal het hopelijk ook blijven. Maar het ideetje steekt vandaag al hier en daar de kop op, als een monster van Loch Ness, en dat zal het steeds vaker doen naarmate de vorming van een Belgische regering uitzichtlozer lijkt. Nieuwe verkiezingen zonder dat er met de vorige rekening is gehouden: een draak van een gedachte is het. Politici die daar in alle ernst rekening mee houden, of er zelfs voor pleiten, vandaag of over drie, zes, negen maanden, zijn hun job en onze democratie niet waard.

