Exclusief voor abonnees Onze opinie Knieval in stijl 21 juni 2019

00u00 0

Als een vis in het water. Zo soepel beweegt Patrick Dewael (63) zich in de Kamer. Het is zijn politieke thuis. Hij is er de geboren regisseur, de vanzelfsprekende orkestmeester. De Herbert von Karajan, dirigent van het parlement. En ook een beetje de Harry Houdini, boeienkoning. Met een handigheidje bevrijdde hij zichzelf en de Kamer gisteren uit een lastig parket. Dewael leidde de eedaflegging vanop zijn eigen stoel en niet vanuit de hoger gelegen voorzitterszetel, precies om te vermijden dat de verdachte Dries Van Langenhove daar naast hem zou zetelen tot ongenoegen en zelfs tot hysterie en rebellie van de Franstalige verkozenen. Zo ver kwam het dus niet. De zitting verliep rimpelloos. Jazeker, daar was een knieval van de liberaal Dewael voor nodig. Die had hij niét gedaan als zijn assistent pakweg Melissa Depraetere (27, sp.a) had geheten en niet Dries Van Langenhove (26, VB). Maar op zijn minst was het een knieval in stijl, met de klasse die Dewael eigen is. Knap.

