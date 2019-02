Onze opinie N-VA, n'importe quoi 19 februari 2019

"De campagne is niet mijn favoriete periode", verklapte Bart De Wever (N-VA) tijdens de kerstdagen in 'Het Laatste Nieuws'. "Het zijn maanden waarin de intellectuele eerlijkheid soms ver te zoeken is. Waarin je elkaar dingen toe slingert waarvan je weet: helemaal fair is dit niet." Sinds dat moment van contemplatie noemt N-VA de regering waarin ze vier jaar meedraaide de Marrakech-coalitie, doet ze alsof Maggie De Block (Open Vld) eigenhandig Palestijnen invliegt, staat kritiek op het visumbeleid van Theo Francken gelijk aan 'christenen laten creperen' en worden er bochten genomen waarvan zelfs Thierry Neuville zou duizelen. Over de Syriëstrijders spreidden De Wever, Francken, Jambon en nog eens De Wever de jongste vier dagen viér verschillende posities tentoon. Vaak wordt dat door de buitenwereld gezien als geniale communicatie: alle flanken worden bediend. Even vaak is het echter gewoon: 'niet geschoten, altijd mis'.

