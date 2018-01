Onze opinie Vriend Vlad 30 januari 2018

Brussel zendt zijn zonen uit naar Rusland. Namens RSC Anderlecht wordt hattrick-koning Sofiane Hanni aan Spartak Moskou verpatst om financiële ruimte te creëren voor een scorende spits - geen grap. En namens de EU gaat Charles Michel morgen op de koffie bij president Poetin voor wat hij zelf een kritische dialoog noemt. Ook dat is geen grap, ook al is het ondertussen wijdverbreid dat tsaar Vladimir ... nou ja... een broertje dood heeft aan kritiek. Worden lastposten niet uitgeschakeld, dan vliegen ze op zijn minst de cel in, zoals oppositieleider Navalny laatst. Belgische premiers kunnen alleen maar dromen van dat soort doortastendheid. For the record: dat is wél een grap. Maar ze wordt ook in de Wetstraat wel eens gemaakt.

