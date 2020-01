Exclusief voor abonnees Onze opinie Dovemansoren 31 januari 2020

00u00 0

Delphine. De naam is gisteren niet gevallen tijdens de nieuwjaarsspeech van de koning op het paleis in Brussel. Heeft Filip daarmee, zoals sommigen vinden, een unieke kans gemist om het land te verzoenen met de late bekentenis van zijn vader? Nee. Daar was dit niet het geschikte decor voor. Een publiek van ministers van staat, partijvoorzitters, regeringsleden, procureurs, rechters, topambtenaren, vakbondsbonzen, werkgeversorganisaties, maatschappelijke middenvelders en hoofdredacteuren val je niet lastig met de allerindividueelste expressie van je allerindividueelste emotie. Voor zover je die al hebben zou, in het geval van Filip tegenover Delphine. Halfzus? Closer is hij met de spin aan het plafond van zijn kantoor dan met haar. Delphine aan de koninklijke borst drukken, en plein public dan nog? Waarom zou hij? De kastanjes uit het vuur halen voor een oude vader met wie hij sinds jaar en dag op gespannen voet leeft? Allez, allez. Het is in de koninklijke familie niet anders dan in de politiek: elk voor zich.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Filip

Delphine

politiek

Europa

royalty

high-society