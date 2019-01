Onze opinie Keizer Augustus 16 januari 2019

Heeft N-VA iedereen met verstomming geslagen door zijn kopstukken te herpositioneren op het verkiezingsbord van 26 mei? Ja. Op één man na. Die zag het aankomen vanop kilometers afstand, vijftien maanden geleden al. Op 28 oktober 2017 zei Jean-Marie Dedecker het volgende in uw krant. "Zelfs als Bart De Wever opnieuw burgemeester wordt, zie ik hem zes maanden later verkassen naar Brussel, als minister-president van Vlaanderen. Om het verschil te maken op een moment dat het confederalisme geen item is. Geert Bourgeois wordt dan uitgeleide gedaan naar Europa. En let op mijn woorden: Jan Jambon zal kandidaat-premier zijn." Boenk erop.

