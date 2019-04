Exclusief voor abonnees Onze opinie Jan Segers | De wereld op zijn kop 12 april 2019

Soms knijp je je als achteloze burger in de arm. Heb ik dat goed gehoord? Kan dit? Ja dus. Negen inwoners van de Zaventemse deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe hebben een boete van 58 euro gekregen omdat hun auto niet op slot was. Lees, vanuit het standpunt van de lokale politie: omdat ze op die manier aan autodieven een vrijgeleide bieden en dus voor vermijdbare overlast zorgen op het politiekantoor. 58 euro boete omdat u even uit de wagen bent gesprongen om een groot grof gesneden te halen bij de bakker? Jazeker, dat heeft u goed gehoord. Hebben lokale politiekorpsen die aan dat soort repressieve preventie doen hun prioriteiten nog wel op een rijtje? Nee. Dit is de wereld op zijn kop.

