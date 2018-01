Onze opinie Rood van schaamte 00u00 0

Waar moet dat eindigen? Ergens ter hoogte van de kiesdrempel, zoals in Nederland en in Frankrijk? Telkens als je denkt dat de Vlaamse socialisten nu wel de bodem hebben bereikt, volgt er weer een nieuw dieptepunt. Het vermoedelijke ontslag van Tom Meeuws op de linkse stadslijst Samen is wellicht het beste wat die lijst kon overkomen, want Meeuws was al langer dan vandaag een blok aan het been van de groene kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien. Het neemt niet weg dat die exit - ook al wordt hij niet aanvaard door sp.a - een hoge symbolische waarde heeft. In 't Stad, zowaar. De Antwerpse sp.a lag al jaren op apegapen. Anders had de mooiprater Meeuws daar nooit zijn blijde intrede gemaakt. Maar de remedie, voorgeschreven door sp.a-voorzitter John Crombez, is zowaar nog erger gebleken dan de kwaal. Vandaag is de Antwerpse sp.a klinisch dood. Ze wordt mond op mond beademd door Groen. Er zijn er die hun leedvermaak vandaag niet op kunnen. Maar is compassie niet nog erger?

