Onze opinie

Orkaan, categorie 2 04 september 2019

Dit is wat u de dag na het Britse referendum op deze plaats kon lezen in uw krant. "23 juni 2016 was een opmerkelijke dag in de geschiedenis van de Europese Unie. Het was de dag dat oudere bankbedienden uit de Midlands, gepensioneerde kleuterjuffen uit Sussex, stugge rozenkwekers uit Northumberland, bouwvakkers met bilspleet uit Leeds en jonge 'working class heroes' uit Sheffield beslist hebben om het bemoeizieke Brussel de rug toe te keren. 23 juni 2016 is een dag om te onthouden. Of het ook de historische dag zal blijken die onheilsprofeten er gisteren in zagen, valt nog te bezien. Historisch is een woord dat je maar beter reserveert voor wat zich elke dag op kraamafdelingen afspeelt. Daar wordt geschiedenis gebaard."

