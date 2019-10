Exclusief voor abonnees Onze opinie Ooit Turk, altijd Turk 16 oktober 2019

Kindsoldaatjes lijken ze wel, de voetballertjes van Turkse FC die in Beringen de militaire groet van Turkije brengen en hun doelpunten opdragen aan de gesneuvelde Turkse soldaten op de grens met Syrië. Beringen is drieduizend kilometer verwijderd van Ankara, maar dat hindert niet. Ooit Turk, altijd Turk. Derde, vierde generatie: zelfs als opa hier geboren is, blijft Turkije het enige echte vaderland. Integratie? Inburgering? Formeel is de Vlaamse Turk niet tegen, getuige zijn Limburgse tongval of zijn plat Gents. Maar mentaal is Istanbul naderbij dan Vlaanderen en Erdogan prominenter aanwezig dan Jambon. Als Belgische Turk in Gent of Genk kun je comfortabel en ongestoord wonen en werken, skypen, googelen en televisiekijken met het Turks als voertaal en Turkije als referentiekader. En voetballen, dat ook. Turkse FC. Een morzel Galatasaray, een parfum van Fenerbahce. De okselgeur van Recep Tayyip Erdogan.

