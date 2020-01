Exclusief voor abonnees Onze opinie Het Spaanse voorbeeld 08 januari 2020

Spanje heeft een nieuwe regering. Eindelijk. Het zat al acht maanden zonder. Maar valt er ook iets te vieren? Premier Pedro Sánchez gaat een linkse regering leiden van de socialistische PSOE en het radicale Podemos. Het wordt de eerste coalitieregering in veertig jaar Spaanse democratie. Al die tijd ging de macht over en weer tussen de twee grote partijen, de socialisten en de conservatieven. Tot vier jaar geleden geen van beide nog een meerderheid haalde. Sindsdien is het Spaanse partijlandschap alleen maar verder versplinterd. Vandaag komt Sánchez zelfs met de hulp van Podemos niet aan een meerderheid. Hij gaat dus een minderheidsregering leiden. Dat wordt geen pretje. Sánchez zal voortdurend andermans goodwill moeten afkopen. Hij zal continu onder zwaar geschut van rechts en extreemrechts liggen. En hij zal de eisen van de Catalaanse separatisten moeten inwilligen. Anders heeft hij er binnen de kortste keren gelegen.

